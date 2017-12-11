"Нафтогаз" вперше отримав прибуток від видобутку нафти та газу в Єгипті

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" вперше за багато років отримав прибуток від нафтогазовидобувних проектів, які компанія реалізує в Єгипті.

Про це повідомив головний комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко, передає УНІАН.

"У нас багато різних бізнесів, у тому числі ми видобуваємо нафту і газ в Єгипті. Цей бізнес ми зробили прибутковим... Цьогоріч ми отримали чистий профіцит грошових коштів 5 мільйонів доларів. До цього ми втрачали 20-30 мільйонів доларів на рік", - сказав він.



Нагадаємо, "Нафтогаз" домовляється з італійцями про партнерство в управлінні ГТС.