Рівненська АЕС може перейти на американське паливо

Рівненська АЕС розглядає можливість переводу енергоблоків з ядерного палива російського постачальника АТ "ТВЕЛ" на паливо американської компанії Westinghouse.

Про це повідомляється на сайті НАЕК "Енергоатом".

"У рамках технічної наради, яка відбулась на Рівненській АЕС, обговорено питання можливої співпраці у сфері ядерної енергетики з компанією Westinghouse Electric Company", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу було приділено питанню диверсифікації джерел постачання ядерного палива на РАЕС.

"Наразі основним постачальником ядерного палива на РАЕС є АТ "ТВЕЛ" (Росія). Відповідно до міжнародних норм в енергогенеруючій компанії необхідно мати кілька альтернативних постачальників однієї продукції. Питання розповсюдження цього палива на РАЕС і інші енергоблоки буде вирішуватись на рівні НАЕК "Енергоатом", - прокоментував заступник головного інженера РАЕС з ядерної та радіаційної безпеки Сергій Боришкевич.

Також у ході наради обговорено можливості компанії Westinghouse щодо співпраці в області поставки систем примусового скидання тиску та тривалого охолодження контайменту для малих енергоблоків РАЕС та поточні плани електростанції щодо реалізації "постфукусімських заходів" на енергоблоках ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Зазначається, що результатом проведення наради, буде підписання протоколу усіма її учасниками, до якого будуть внесені прийняті рішення та пропозиції.

Серед основних напрямків діяльності Westinghouse в Україні, окрім виготовлення та поставки ядерного палива компанія впроваджує ряд інших проектів.

Зокрема, на енергоблоках 1, 2 Южно-Української АЕС реалізовується проект з фільтрованого скиду тиску з гермооболонки, а на чотирьох енергоблоках ЗАЕС тривають роботи за проектом щодо провадження систем післяаварійного моніторингу та моніторингу концентрації водню.

Також компанія Westinghouse є учасником реалізації одного із важливих проектів, який нині входить до числа найпріоритетніших завдань Енергоатома - "Енергетичний міст "Україна-Європейський Союз", яким передбачено експорт електричної енергії з енергоблоку №2 Хмельницької АЕС до країн ЄС.

Компанія Westinghouse працює в Україні з 1992 року, сприяючи диверсифікації постачання на український ринок ядерного палива та передового світового досвіду і технологій.

У середині 1990-х років Westinghouse почала свою роботу в країні з модернізації та підвищення безпеки АЕС країни.

Нагадаємо, президент Порошенко заявив, що імпорт ядерного палива з Росії скоротиться до 45%.