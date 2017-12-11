Німецький "суперпоїзд" поламався в перший день роботи

Високошвидкісний поїзд Берлін-Мюнхен концерну Deutsche Bahn в перший же день експлуатації поламався в дорозі.

Про це повідомляє DW.

Два перших поїзда ICE-Sprinter дісталися до Берліна без проблем, однак третій зробив кілька незапланованих зупинок по поверненню в Баварію і сильно відстав від графіка.

Як повідомляє DW, в цей час в поїзді знаходилися близько 150 спеціально запрошених журналістів і блогерів.

Зупинка сталася через несправність в системі управління поїздами, поїзд застряг в тунелі і запізнився на дві години.

Нагадаємо, це найдорожчий інфраструктурний проект в країні. Будівництво гілки зайняло майже чверть століття і обійшлося в 10 млрд євро.

На шляху через Тюрингський ліс пробиті 22 тунелі завдовжки до 8,3 км, зведено 29 віадуків.

Залізничники концерну Deutsche Bahn розраховують, що на рік перевозитимуть до 3,6 млн пасажирів, що вдвічі більше, ніж зараз.