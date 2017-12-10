Італійський лоукостер почав літати з Мілана до Києва

Італійський лоукостер Ernest Airlines почав літати з аеропорту Мілан (Бергамо) до Києва (Жуляни).

Про це пише ЦТС.

Також Ernest Airlines відкрив рейс Київ-Неаполь. Літак, що виконував рейс EG273 Мілан-Київ, приземлився в аеропорту Жуляни о 10:30 в суботу.

Після чого відбулася офіційна церемонія зустрічі нового рейсу. Червону стрічку перерізав посол Італії Давиде Ла Чечиліа.

Також о 11:15 був відправлений рейс EG276 Київ-Неаполь. Рейси до Мілана і Неаполя будуть виконуватися по понеділках, середах і суботах.

Мінімальна вартість квитка в одну сторону становить 49 євро.

Нагадаємо, що 8 грудня Ernest Airlines запустив два нових рейси в аеропорт Львів - з Неаполя і Венеції.