Вкладникам відновлених через суди банків виплатили понад 30 мільярдів

Фонд гарантування виплатив вкладникам відновлених через суди банків понад 30 млрд гривень.

Про це йдеться у статті на DT.UA.

"Держава вже втратила шанс повернути 2 млрд грн, виплачених вкладникам Укрінбанку, ще 2 млрд — для вкладників "Київської Русі", 300 млн — клієнтам "Базису". З миру по нитці і збереться досить велика сума. За інформацією самого Фонду гарантування, там виплатили вкладникам відновлених через суди банків понад 30 млрд грн", - йдеться у статті.

Автор відзначає, що беспрецедентне очищення банківського сектора стало кісткою у горлі для багатьох банкірів в лапках і без.

"Особливо наполегливі тут же кинулися до судів, оскаржуючи рішення НБУ про ліквідацію. Справа йшла на лад, суди вигравалися, і на ринок поверталися якісь банки-зомбі, не ліквідовані, але без ліцензії НБУ, так як механізму, що дозволяє її повернути, не існувало", - наголошується у матеріалі.

"У різний час дії регулятора оскаржували багато банків — від "Михайлівського" і КСГ до "Радикал банку", "Союзу" та "Велеса". Безумовно, ці процеси отруювали життя НБУ та Фонду гарантування вкладів, відбираючи час і ресурси, але в схему не трансформувалися і логічного продовження не мали. Лише демарш незгодних екс-акціонерів" , - пише автор.

Як наголошується, принципово ситуація з судами банків-зомбі змінилася в липні, коли Укрінбанк не просто заперечив свою ліквідацію, але і через суд зажадав повернення ліцензії.

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