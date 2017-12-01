Порошенко запропонував спосіб боротьби з дефіцитом кадрів

Президент Петро Порошенко у відповідь на зростання скарг із боку бізнесу на дефіцит робочої сили пропонує підвищувати зарплати та підвищувати ефективність.

Про це він сказав на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією, Американською торговельною палатою і Спілкою українських підприємців, передає "Інтерфакс-Україна".

"Починає зростати вартість робочої сили. Це позитивні наслідки реформ, відкритості кордонів та європейського вибору... Прохання - платіть працівникам більше!", - сказав він.

Порошенко зазначив, що цього року, за даними Держстату, реальна заробітна плата зросла більш ніж на 20%.

Президент СУП, співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов повідомив, що останнє проведене асоціацією дослідження засвідчило, що відплив кадрів уперше увійшов до числа першочергових питань, які непокоять український бізнес.

"Можливо, такий уперше виниклий виклик змусить узяти (український бізнес) фокус на персонал. Раніше такого фокусу не було", - сказав голова СУП.

За його словами, раніше у компанії були черги на роботу, тоді як зараз вони зникли.

Говорячи про можливу допомогу держави у вирішенні цього питання, Климов закликав до радикальної зміни трудового законодавства і відмови від неймовірної кількості адміністративних процедур у цій сфері.

Виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев’янко, яка також зупинилася на цій проблемі і допустила, що кількість жителів України на підконтрольних територіях уже скоротилася до 35 млн, вказала серед необхідних кроків підвищення рівня безпеки в країні, а також інших державних послуг, зокрема, медицини, освіти.

Порошенко нагадав, що держава вже демонструвала готовність допомагати бізнесу, наприклад знизивши єдиний соціальний внесок, і готова робити це надалі як шляхом перегляду трудового законодавства, так і створенням вигідніших умов для ведення підприємництва, але очікує пропозицій від бізнесу.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в Україні в жовтні 2017 року в порівнянні з жовтнем 2016 року збільшилася на 19,9%.