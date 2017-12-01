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У НБУ розповіли про стан міжнародної торгівлі

П'ятниця, 1 грудня 2017, 15:55
 

У жовтні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зменшився в порівнянні з вереснем до 408 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

У Нацбанку заявили, що одночасно розширився дефіцит торгівлі товарами, через що в порівнянні з жовтнем минулого року негативне сальдо поточного рахунку збільшилося.

"В цілому з початку року дефіцит поточного рахунку трохи розширився до 3,3 млрд доларів (з 2,9 млрд доларів в січні - жовтні минулого року)", - заявили в НБУ.

"Це сталося в першу чергу через великі закупівлі продукції машинобудування та енергоносіїв - природного газу і вугілля", - йдеться в повідомленні.

Експорт товарів в жовтні становив 3,5 млрд доларів. Річні темпи його зростання, не дивлячись на незначне уповільнення, залишалися на високому рівні (16,7%).

З початку року експорт товарів зріс на 20,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Більше в номінальному вираженні збільшився експорт до країн ЄС (на 2,8 млрд доларів, або 32,3%) та Азії (на 1,1 млрд доларів, або 12,2%).

Частка країн ЄС в загальному експорті зросла до 35,2% з 32% до відповідного періоду минулого року.

Імпорт товарів в жовтні становив 4,5 млрд доларів. У річному вимірі зростання його обсягів прискорилося до 22,4% за рахунок продукції машинобудування і хімічної промисловості.

З початку року загальний обсяг імпорту товарів зріс на 22%. Більше в номінальному вираженні збільшився імпорт з країн ЄС (на 2,9 млрд доларів, або 24,8%) і Росії (на 1,5 млрд доларів, або 37%).

Частка країн ЄС зросла з 36,9% до відповідного періоду минулого року до 37,8%, частка Росії - з 12,5% до 14%.

Регулятор відзначає, що чистий приплив за фінансовим рахунком становив 563 млн доларів (в жовтні минулого року - 257 млн ​​доларів) і був забезпечений операціями приватного сектора.

Чисті надходження приватного сектора в жовтні залишилися на рівні попереднього місяця і становили 0,5 млрд доларів.

Скорочення обсягів готівкової валюти істотно сповільнилося, в той же час зменшилися активи банківського сектора.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 65 млн долларв, і ці кошти були практично повністю спрямовані в реальний сектор.

З початку року чистий приплив за фінансовим рахунком становив 5,3 млрд доларів. Зокрема, чистий приплив прямих іноземних інвестицій за цей період оцінено в 2,1 млрд доларів (22% з яких становили операції переоформлення боргу в статутний капітал).

"Платіжний баланс в жовтні зведений з профіцитом на рівні 155 млн доларів. Це зумовило зростання міжнародних резервів до 18,7 млрд доларів станом на 1 листопада, що забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту", - відзначили в Нацбанку.

У січні - жовтні профіцит платіжного балансу досяг 2,1 млрд доларів, що перевищує профіцит відповідного періоду минулого року.

Економічна правда

платіжний баланс дефіцит НБУ торгівля
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