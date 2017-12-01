Агрохолдинг Порошенка захоплює землі інших підприємств - ЗМІ

Агрохолдинг "Зоря Поділля" здійснює незаконне захоплення землі інших аграрних підприємств.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

На Вінниччині розташований один з найбільших цукрових заводів — Гайсинський. Він належить компанії, яку можна знайти в декларації президента Порошенка під назвою "Зоря Поділля".

З нею по сусідству — "Колос", підприємство місцевого аграрія Костянтина Дудара. Власну фірму він створив сімнадцять років тому. Тепер, стверджує, її хоче поглинути президентська компанія.

Аграрій додає — підприємство Порошенка цікавлять передусім землі:

"Тут цукровий завод поряд, їм вигідно бурякосіючу зону робити. Тобто, я розумію, що хочеться, але ж не таким шляхом".

Історія боротьби за землю триває вже понад рік. Улітку конфлікт між двома аграрними підприємствами сягнув кульмінації — дійшло до фізичної сутички на полі.

За словами Дудара, спочатку невідомі вкрали частину його врожаю. Потім заблокували комбайн. Коли приїхала поліція, виявилося, що частина земель, які він орендує та обробляє, вже оформлені на президентську "Зорю Поділля".

Проблема в тому, що нині в Україні існує одразу два реєстри: старий паперовий (Державний земельний кадастр) і новий електронний (Реєстр речових прав). І старі паперові договори оренди ще не всі перевели в електронну форму.

Чим масово користуються земельні рейдери, розповідає правник Віктор Кобилянський:

"Є старий договір укладений, чинний, не розірваний, не визнаний недійсним, і він виконується. Якимось чином щодо тієї самої земельної ділянки укладають інший договір, який уже вносять у реєстр, і потім отримують папірець, мовляв, ось у мене документ, у мене всі права для того, щоб зайти на цю земельну ділянку. Зазвичай, за цим завжди стоїть певний адміністративний ресурс, тобто мають своїх реєстраторів, через яких просто провести реєстрацію".

Агрофірма Порошенка зареєструвала на себе значну частину орендованих земель Дударя через новостворений Реєстр речових прав.

І таким чином нібито отримала права на його землю. Можна було б припустити, що така реєстрація сталася помилково, і фірма президента не знала, що оформлює на себе чужі землі. Якби загалом таких спірних ділянок не виявилося понад сто.

Щоб відновити право на користування землею, Дудар почав судитися з фірмою президента.

У відповідь, каже, люди Порошенка запропонували йому продати бізнес, а відтак — передати їм усі землі, які він має.

Проте Костянтин Дудар їх проігнорував. Як і всі подальші спроби переговорів.

А тоді, розповів він, до суперечки підключилася місцева СБУ.

Директор "Зорі Поділля", у свою чергу, запевнив, що СБУ взялася за цю справу самостійно, щоб запобігти конфлікту в районі.

Президентська "Продовольча компанія "Зоря Поділля" сьогодні обробляє більш ніж 50 тисяч гектарів землі на Вінниччині.

Якщо корпорацію Roshen президент, як стверджує, передав у сліпий траст, то багатьма іншими бізнесами він і досі володіє напряму.

І про їхній продаж чи відсторонене управління, як зазначає видання, питання навіть не ставиться. Зокрема й про агрохолдинг.