Російський конкурент Domino's Pizza йде в Україну

Російська мережа піцерій "Додо Піца" планує у 2018 році відкрити свої перші заклади в Україні.

Про це повідомив засновник і співвласник компанії Федір Овчінніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прийняли рішення: 2018 року точно відкриємо першу "Додо Піцу" в Україні. За три-п'ять років плануємо побудувати в Україні велику мережу ... Будемо починати з середніх міст, а з них підемо в великі і малі міста", - сказав він.

Дана мережа з головним офісом в Москві створена у 2011 році. Станом на сьогодні налічує 261 ресторан в Росії, Литві, Естонії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Румунії, Китаї та США.

Має у своєму розпорядженні 12 власних піцерій і 249 франчайзингових.

В Україні мережа планує розвиватися шляхом франчайзингу.

За словами Овчіннікова, головним конкурентом мережі "Додо Піца" є американська мережа Domino's.

"З Domino's ми конкуруємо в Росії, Румунії, США. Однак не вважаю ринок України особливо конкурентним. Для нашої мережі головне - кількість населення. Потенціал у країни великий. Очевидно, що Україна буде активно розвиватися", - сказав Овчинников.

За його словами, сервіс доставки для "Додо Піца" є основою бізнесу - вона приносить 60% продажів, решта 40% - ресторани.