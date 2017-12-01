ЄБРР виділив Косюку кредит на будівництво біогазового заводу

Європейський банк реконструкції й розвитку вирішив виділити компанії "Миронівський хлібопродукт" кредит у розмірі 25 мільйонів євро на будівництво нового біогазового заводу у Вінницькій області.

Про це сказано в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

Рада директорів ЄБРР затвердила це питання 29 листопада.

Ці кошти підуть на будівництво нового біогазового заводу потужністю 10 МВт у Вінницькій області.

Проект буде підтримувати стратегію групи MХП з підвищення енергоефективності й екологічного впливу на її діяльність.

Загальна вартість проекту - 27 млн євро.

Як відомо, 17 серпня Миронівський хлібопродукт опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким 58% виручки компанії становив експорт.

Чистий прибуток компанії становив 210 млн дол, що дозволило в 2017 році компанії виплатити власникам 78 млн дол дивідендів.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. За оцінками компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.