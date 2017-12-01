З 1 грудня в Україні збільшився прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 78 гривень, або на 4,63% до 1 762 гривень із 1 грудня.

Про це свідчать дані закону "Про державний бюджет на 2017 рік", передають Українські Новини.

Зокрема, прожитковий мінімум на одну особу розраховуючи на місяць із 1 грудня встановлений у сумі 1 700 гривень (збільшений на 76 гривень), дітей у віці до 6 років - 1 492 гривень (збільшений на 66 гривень), для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 860 гривень (збільшений на 83 гривні), для працездатних осіб - 1 762 гривні (збільшений на 78 гривень) і для особи, що втратили працездатність, - 1 373 гривні (збільшений на 61 гривню).

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, із грудня зроблене перерахування соціальної допомоги, розмір якого залежить від даного мінімуму.

Так, розмір державної соціальної допомоги з 1 грудня становить:

для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А - 2 876,4 гривень (підгрупи Б - 2 178 гривень), 2 і 3 групи - 1 452 гривень;

для осіб з інвалідністю з дитинства 2 і 3 груп з надбавкою на догляд -1 452 гривень;

для дітей з інвалідністю без надбавки на догляд - 1 452 гривень;

для дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд - 2 508,4 гривень;

для дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд - 1 762,4 гривень;

для дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - 2 876,4 гривень;

для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - 1 946,4 гривень;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою, до 18 років - 1 524,6 гривень;

для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд - 3 016,6 гривень;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд - 2 270,6 гривень;

для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - 3 384,6 гривень;

для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд - 2 454,6 гривень.

Крім того, мінімальний обсяг допомоги з вагітності й пологів з грудня становить 440,5 гривень, оскільки вона надається в обсязі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менш ніж 25% від обсягу встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи розраховуючи на місяць.