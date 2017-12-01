Вартість нафти зростає після продовження угоди ОПЕК +

Світові ціни на нафту зростають, відіграючи новини про продовження угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку до кінця наступного року.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Станом на 08.30 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,45% - до 62,92 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 0,38% - до 57,62 долара за барель.

У четвер 24 країни-учасниці ОПЕК+ на зустрічі у Відні прийняли рішення продовжити угоду про скорочення видобутку нафти ще на дев'ять місяців. Рішення про продовження угоди до кінця 2018 року була одноголосним.

При цьому ОПЕК+ може переглянути умови угоди в червні 2018 року.