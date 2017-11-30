Аеропорти Києва приймуть 500 рейсів в день фіналу Ліги чемпіонів

За попередніми оцінками, 25-26 травня, в день проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів, аеропорти в Києві приймуть понад 520 літаків.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

"Зокрема, планується, що в день проведення фіналу аеронавігаційне обслуговування диспетчерами "Украероруху" тільки в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) буде надано 450 рейсовим літакам і більше 70 чартерам", - повідомляє "Украерорух".

За оцінками експертів, інтенсивність руху в аеропортах Києва буде в кілька разів більша, ніж під час проведення чемпіонату "Євро-2012".

"Зараз дуже важко спрогнозувати, по яких маршрутах буде збільшена інтенсивність руху. Це стане ясно тільки після проведення півфіналів і визначення команд, які вийдуть у фінал Ліги чемпіонів", - зазначив директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 років відбудеться 26 травня 2018 року в Києві на НСК "Олімпійський".

Економічна правда