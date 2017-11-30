НБУ пояснює ослаблення гривні наближенням Нового року

Ослаблення гривні в останні тижні пов'язане з дією традиційних сезонних чинників.

Про це заявив заступник глави Національного банку Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас плаваючий курс, волатильність гривні посилилася, оскільки є сезонний фактор", - зазначив він.

Зокрема, Чурій вказав на закупівлі енергоносіїв і сезонних товарів під Новий рік.

Він уточнив, що "Нафтогаз України" сьогодні відсутній серед покупців валюти і, навпаки, продає її.

За його словами, приводу для занепокоєння немає, оскільки загалом цього року Україні вдається хорошими темпами нарощувати експорт.

Чурій додав, що на ослаблення гривні минулого тижня вплинула одноразова виплата 9 млрд грн відшкодування ПДВ.

Він зазначив, що Нацбанк продовжує працювати з Мінфіном для згладжування цих виплат і запобігання піковим виплатам наприкінці року бюджетних коштів, яких накопичилося на рахунку Держказначейства близько 50 млрд грн.

Як повідомлялося, курс гривні 29 листопада вперше від початку квітня цього року опустився нижче рівня 27 грн/долар.