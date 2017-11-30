МВФ працює над заохоченням українців за тривалу працю

Міжнародний валютний фонд спільно зі Світовим банком продовжує працювати з владою України над вирішенням деяких питань прийнятої пенсійної реформи.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, зокрема, працюємо над тим, щоб у пенсійній системі було закладено достатнє заохочення за більш тривалий час роботи й великі внески в пенсійну систему, а також за декларування реального доходу", - сказав він.

Люнгман також повідомив, що для завершення четвертого перегляду програми EFF владі України, крім пенсійної реформи, необхідно прийняти закон про приватизацію, привести у відповідність з імпортними цінами внутрішні тарифи на газ і прийняти законодавство про заснування антикорупційного суду.

Крім того, додав він, МВФ продовжує переговори з урядом щодо проекту державного бюджету на 2018 року.

"Ми стежимо за тим, щоб держбюджет відповідав завданням програми, зокрема, щоб дефіцит бюджету був у межах 2,5% ВВП", - сказав Люнгман.

У МВФ уже заявляли, що для продовження співробітництва Україна має прийняти закон про приватизацію, створити антикорупційний суд, урегулювати питання із цінами на газ і провести земельну реформу.

Нагадаємо, у вересні Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу.

Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовуються вже з 1 жовтня поточного року.

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років.

З основними змінами можна ознайомитися тут.

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