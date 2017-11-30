Металургійний завод в Алчевську "віджимають" на користь Курченка - ЗМІ

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заявила про значний ризик втрати управлінського контролю над промисловими майданчиками й офісними приміщеннями "Алчевського металургійного комбінату".

Про це повідомляється в офіційній заяві "ІСД", передає "Інтерфакс-Україна".

Окрім ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ІСД втрачає контроль над ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" і ПАТ "Екоенергія", які загалом є значною частиною бізнесу цієї групи.

"У ситуації, що склалася, акціонери та менеджмент не можуть достовірно й відповідально спрогнозувати подальший розвиток подій і можливість збереження ефективного управлінського контролю над активами в місті Алчевську, розташованому на території, тимчасово не контрольованій органами державної влади України", - йдеться в заяві групи.

Водночас наголошується, що корпорації "ІСД" не відомі справжні наміри осіб, які, за сприяння представників незаконних збройних формувань, чинять грубі спроби втручання в діяльність підприємств.

"ІСД у попередніх публічних зверненнях уже неодноразово констатувала, що робота її промислових підприємств може здійснюватися виключно в правовому полі України з дотриманням усіх вимог законодавства України", - наголошується в заяві.

У документі констатується, що ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" та ПАТ "Екоенергія" зареєстровані в Сєверодонецьку Луганської області.

Донедавна вони провадили господарську діяльність у повній відповідності до законодавства України, виплачували заробітні плати, незважаючи на фактичну відсутність виробничої діяльності протягом 2017 року і складне фінансове становище, здійснювали оплату всіх податків і обов'язкових платежів до бюджетів України різних рівнів.

"У разі повної втрати ефективного управлінського контролю над виробничими активами корпорація "ІСД" не зможе забезпечити подальшу діяльність виробничих активів, які перебувають в Алчевську, відповідно до законодавства України", - йдеться в заяві.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", Алчевський меткомбінат зі схвалення "ордловців" перейшов під управління компанії "Внєшторгсервіс" бізнесмена Сергія Курченка, котрий переховується в РФ.

Внешторгсервіс - компанія, через яку здійснюється зовнішнє управління низкою металургійних і вугільних підприємств на окупованих територіях Донбасу, які відмовилися працювати поза українською юрисдикцією.

Серед цих підприємств - Донецьксталь, Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, Єнакіївський коксохімпром, Ясинівський коксохімічний завод, Макіївкокс, Харцизький трубний завод, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомольське рудоуправління та інші.

В управління Внешторгсервіса не були Алчевський металургійний комбінат і Алчевський коксохім, що належать російським власникам.

За даними російського Коммерсанта, керівником Внешторгсервіса є колишній віце-губернатор Іркутської області Володимир Пашков, а саму компанію контролює Сергій Курченко.

Раніше повідомлялося, що фірми Курченка вивезли з Донбасу до РФ мільйон тонн вугілля.