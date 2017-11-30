В Україні врегулюють обіг криптовалют

Національний Банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг підтримують ініціативу законодавчого врегулювання статусу криптовалют в Україні.

Про це сказано у спільній заяві фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні, яка є в розпорядженні редакції.

Регулятори також зазначили, що, водночас, переконані, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом.

Однак разом з тим фінансові регулятори продовжують опрацьовувати питання правового статусу криптовалют та законодавчого врегулювання операцій з ними, беручи до уваги позицію регуляторів інших країн та останні тенденції в розвитку таких технологій.

"Метою такого врегулювання є захист прав споживачів, протидія відмиванню коштів та інших протиправних дій, ідентифікація суб'єктів операцій (фінансовий моніторинг), механізм оподаткування отриманих доходів, декларування тощо", - йдеться у листі.

Водночас регулятори попереджають, що будь-яка діяльність, пов'язана з операціями купівлі, продажу, обміну та конвертації у криптовалюти, несе велику кількість ризиків.

"Усі, хто вкладають кошти у криптовалюти, мають усвідомлювати, що здійснюють такі операції на власний ризик", - зазначили регулятори.

Нагадаємо, народні депутати запропонували Верховній Раді легалізувати оборот біткоіну та інших криптовалют в Україні, зареєструвавши в Раді 6 жовтня законопроект №7183.

Нацкомісія з цінних паперів виступила проти жорсткого регулювання криптовалют.

Економічна правда