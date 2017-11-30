УЗ призначила ще 2 додаткові рейси на новорічні свята

ПАТ "Укрзалізниця" призначила 2 додаткові рейси швидкісних поїздів з Києва до Тернополя та Запоріжжя на новорічні свята та Різдво.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначається, додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №747/748 Київ – Тернопіль – Київ курсуватиме 25 грудня та 1 січня з Києва, а у зворотному напрямку з Тернополя 26 грудня та 2 січня.

Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку з Тернополя цей поїзд вирушатиме о 04:06 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:58.

Швидкісний поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ – Запоріжжя – Київ здійснить додаткові рейси 30 грудня та 2 січня за діючим графіком руху.

Зі станції Київ-Пасажирський він відправиться о 14:49 та прибуде до Запоріжжя о 21:57. Із Запоріжжя поїзд вирушатиме о 22:58 та прибуватиме до Києва о 06:10.

Нагадаємо, УЗ вже призначила 7 додаткових поїздів на новорічні свята та Різдво.