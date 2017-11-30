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Курс Bitcoin обвалився майже на 20%

Четвер, 30 листопада 2017, 09:09

В ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

CoinMarketCap
CoinMarketCap

Після стрімкого злету та чергового рекорду – 11,4 тисячі доларів, криптовалюта обвалилася майже на 2 тисячі доларів.

На ранок біткоїн знову піднявся до 10,1 тисячі.

CoinDesk
CoinDesk

Нагадаємо,останні дні курс стрімко зростав. З суботи до середи біткоїн виріс з 8600 до більше ніж 11 тисяч

bitcoin криптовалюта
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