Курс Bitcoin обвалився майже на 20%

В ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

CoinMarketCap

Після стрімкого злету та чергового рекорду – 11,4 тисячі доларів, криптовалюта обвалилася майже на 2 тисячі доларів.

На ранок біткоїн знову піднявся до 10,1 тисячі.

CoinDesk

Нагадаємо,останні дні курс стрімко зростав. З суботи до середи біткоїн виріс з 8600 до більше ніж 11 тисяч.