Курс Bitcoin обвалився майже на 20%
Четвер, 30 листопада 2017, 09:09
В ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.
Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
Після стрімкого злету та чергового рекорду – 11,4 тисячі доларів, криптовалюта обвалилася майже на 2 тисячі доларів.
На ранок біткоїн знову піднявся до 10,1 тисячі.
Нагадаємо,останні дні курс стрімко зростав. З суботи до середи біткоїн виріс з 8600 до більше ніж 11 тисяч.
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