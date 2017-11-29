В уряді кажуть, що квитки у Європу можуть подорожчати втричі. Омелян спростовує

Існує ймовірність, що тарифи на пасажирські перевезення у європейському напрямку можуть зрости втричі.

Про це Економічній правді повідомило джерело в уряді.

За його словами,міністерство інфраструктури зняло з себе відповідальність за погодження домовленостей про знижки на пасажирські перевезення, що може спричинити підвищення вартості квитків на європейський напрямок майже втричі.

Без погоджених знижок Укрзалізниця буде змушена продавати квитки за номінальною вартістю (без знижок - квиток Київ-Перемишль в цьому випадку коштуватиме 1500 грн замість актуальних 600 грн).

Наразі на ці напрямки продаж з 10 грудня 2017 року закрито.

За словами співрозмовника ЕП, тарифи на перевезення за тарифом Україна - європейські країни затверджені наказом Мінінфраструктури №633 2012 року.

Але щороку залізничні адміністрації домовляються про знижки, які встановлюються з грудня по грудень наступного року.

"Так було і цього року – про знижки залізничні адміністрації домовилися, але міністр інфраструктури відмовляється їх затверджувати. Це триває вже кілька місяців. Навіть протокольне доручення уряду встановити з 1 грудня 2017 року знижки на квитки на потяги міжнародного сполучення не виконується", - уточняє співрозмовник.

"Укрзалізниця вимушена призупинити продажі квитків на потяги Київ-Перемишль, анонсований Київ-Відень та ряд інших. А якщо протокольне доручення уряду мінінфраструктури не виконає, то квитки автоматично здорожчають на ці потяги майже втричі", - зазначає чиновник.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив ЕП, що міністерством розроблено проект постанови, яка має надати право Укрзалізниці встановлювати знижки на перевезення пасажирів на міжнародних напрямках.

Ця постанова повинна бути проголосована під час чергового засідання Кабміну.

"Міністерство інфраструктури отримало із запізненням запит від Укрзалізниці щодо врегулювання знижок на міжнародні перевезення, але оперативно відпрацювало це питання і підготувало проект постанови, який має надати право Укрзалізниці встановлювати знижки на перевезення пасажирів на міжнародних напрямках", - наголосив Омелян.

Економічна правда