У НБУ спростували інформацію про нових покупців "дочки" "Сбербанку"

Чи готова Україна вибороти своє місце під сонцем у міжнародному поділі праці, коли всі перші місця там уже зайняті? І якщо так, то чи не варто працювати ліктем, коли інші, навіть умовні союзники, плюють в обличчя?

Роман Скляров директор Центру економічної демократії