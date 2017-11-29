У НБУ спростували інформацію про нових покупців "дочки" "Сбербанку"
Середа, 29 листопада 2017, 18:40
Національний банк не підтвердив інформацію про покупку "дочки" російського "Сбербанку" Хорошковським.
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України не отримував пакети документів для погодження набуття істотної участі в українському "Сбербанку", крім тих які надходили раніше", - відзначили в прес-службі.
Раніше повідомлялося, що "дочку" російського Ощадбанку купує співвласник телеканалу Інтер Валерій Хорошковський.
Нагадаємо, 7 листопада НБУ дозволив Сергію Тігіпко купити іншу "дочку" Ощадбанку - "ВіЕс Банк".
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