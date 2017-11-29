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У НБУ спростували інформацію про нових покупців "дочки" "Сбербанку"

Середа, 29 листопада 2017, 18:40

Національний банк не підтвердив інформацію про покупку "дочки" російського "Сбербанку" Хорошковським.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу НБУ.

"Національний банк України не отримував пакети документів для погодження набуття істотної участі в українському "Сбербанку", крім тих які надходили раніше", - відзначили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що "дочку" російського Ощадбанку купує співвласник телеканалу Інтер Валерій Хорошковський.

Нагадаємо, 7 листопада НБУ дозволив Сергію Тігіпко купити іншу "дочку" Ощадбанку - "ВіЕс Банк".

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