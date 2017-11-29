Активи працюючих банків зменшилися на 4 мільярди

Активи працюючих банків України за жовтень 2017 року скоротилися на 3,732 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Уніан" з посиланням на дані Національного банку.

Скорочення становило 0,3%, – до 1,277 трлн грн. З початку року зростання активів становило 20,68 млрд грн або на 1,6%,

Згідно з наведеними даними, зобов'язання банків скоротилися на 0,5% у жовтні і на 2,3% з початку року – до 1,107 трлн грн.

Капітал банків виріс на 0,8% в жовтні і на 37,4% з початку року – до 170,057 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 88, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Читайте також: Бенефіціари кризи: власники яких збанкрутілих банків виграли від банкрутства