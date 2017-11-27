Споживачам повернули 5,3 мільйона за комунальні послуги — ЗМІ

Держспоживслужба провела перевірку і виявила порушення при нарахуванні вартості житлово-комунальних послуг у 2016-2017 роках на 5,3 мільйона гривень.

Про це йдеться у статті "Дзеркала тижня".

"З'ясувалося, що в структуру ціни на ЖКП включали необґрунтовані або завищені витрати. У Дніпропетровської області в тариф безпідставно внесли інвестиційну складову, банківські послуги та завищені суми прибутку", - йдеться у статті.

"У прокуратурі області відкрили кримінальне провадження. Проте ж винні не тільки керівники комунальних підприємств, але і місцеві органи влади, які не затвердили тарифи на рівні економічно обґрунтованих", - зазначає автор.

Ще більша плутанина з комунальними платежами в столиці. Так, кияни можуть повернути частину коштів, заплачених за постачання тепла в опалювальному періоді 2015/16. Причини — правові нюанси.

"В Україні з 2014 по 2017 роки вартість тепла для побутових споживачів зросла майже в чотири рази — з 375,3 до 1414,45 грн за 1 ГКал.

За цей час Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла п'ять постанов про зміну тарифів на централізоване теплопостачання.

Однак справа в тому, що не всі вони легітимні. Наприклад, постанова №613, згідно з якою вартість послуги з теплопостачання для споживачів компанії "Київенерго" зросла з 374,6 до 657,24 грн за 1 ГКал, діяла трохи більше року.

Але її визнали нечинною, а тарифи — незаконними. Таке рішення виніс Київський апеляційний суд, спираючись на те, що її не зареєстрували в Мін'юсті і не внесли до Єдиного державного реєстру з присвоєнням реєстраційного коду.

Таким чином, дане рішення суду дозволяє киянам вимагати повернення переплачених за незаконними тарифами коштів за опалювальний період 2015-2016 років.

За кожну спожиту гігакалорію в тому сезоні "Київенерго" має повернути 283,12 грн.