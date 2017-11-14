Зростання економіки уповільнилося до 2,1% - Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту в третьому кварталі 2017 року проти аналогічного періоду 2016 року становило 2,1%.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Згідно з нею, проти попереднього кварталу економіка України в третьому кварталі цього року (з урахуванням сезонного чинника) додала 0,2%, тоді як кварталом раніше цей показник дорівнював 0,6%.

Як повідомлялося, в середині серпня Держстат оперативно оцінив зростання в другому кварталі 2017 року проти другого кварталу 2016 року у 2,4% ВВП, а в середині вересня знизив цю оцінку до 2,3%.

Ще кварталом раніше ситуація була зворотною: Держстат попередньо повідомив про зростання на 2,4%, а потім поліпшив оцінку до 2,5%.

Уряд під час перегляду проекту держбюджету-2017 на початку літа цього року погіршив прогноз зростання реального ВВП із 3% до 1,8% через припинення відносин із підприємствами на неконтрольованій території на Донбасі.

НБУ в липні поточного року також погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2017 році до 1,6% із 1,9%, проте наприкінці жовтня поліпшив його до 2,2%.

Як повідомлялося, торік українська економіка зросла на 2,3%. Уряд України в 2018 році очікує зростання ВВП на 3%, Нацбанк - на 3,2%.

Економічна правда