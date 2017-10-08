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Ryanair звільняє операційного директора через скандал зі скасуванням рейсів

Неділя, 8 жовтня 2017, 17:25

Операційний директор ірландського лоукостера Ryanair Макйл Хіккі залишає авіакомпанію після скандалу з масовими відмінами рейсів.

Про це повідомляє російський Коммерсант з посиланням на The Telegraph.

Як зазначається, генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі поклав на пана Хіккі провину за "хаос", що утворився після рішення про скасування тисяч рейсів.

Майкл Хіккі займався, в тому числі, плануванням графіка роботи пілотів. Він працював в компанії більше 30 років.

Раніше повідомлялося, що Ryanair скасувала рейси для 400 тисяч пасажирів. Сума збитків компанії може скласти до 25 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія перевірить, чи порушує бюджетна авіакомпанія Ryanair права пасажирів, скасовуючи сотні рейсів.

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