Чому зростає імпорт з Росії

Україна наростила імпорт нафтопродуктів з Росії на 81,9%, що стало причиною загального зростання імпорту товарів з РФ на 38%.

Про це йдеться в даних Держстату.

За першу половину 2017 року Україна експортувала в РФ продукції на 2,277 млрд доларів, імпортувала - на 3,55 млрд доларів. Негативне сальдо торгового балансу з РФ становило близько 1,273 млрд доларів.

По відношенню до першого півріччя 2016 року експорт зріс на 20,9%, імпорт - на 38,7%.

43% імпорту становить торгівля бензином, паливом і нафтопродуктами. Україна витратила більше 1,5 млрд доларів на закупівлю пального, і ця сума зросла в порівнянні з першою половиною 2016 року на 81,9%.

Друге місце в товарній структурі імпорту з РФ посіли добрива. За згаданий період було закуплено добрив на 408 млн доларів і зростання в порівнянні з 1-м півріччям 2016 року становило 37,4%.

Українські підприємства також не змогли диверсифікувати поставки котлів і машин - у заводів окупанта було закуплено товарів майже на 300 мільйонів доларів. Зростання в порівнянні з відповідним періодом 2016 року - 6,3%.

Далі йдуть чорні метали (176,4 млн, 5% частки імпорту), пластмаси та полімерні матеріали (174,1 млн доларів, 4,9%), а також продукти неорганічної хімії (97,8 млн, 2,8%).

Варто відзначити, що торгівля машинами, чорними металами і продуктами неорганічної хімії дає позитивний ефект на сальдо зовнішньої торгівлі. Зростання експорту цих товарів збільшилося на 31,4%, 29,9% і 15,6% відповідно. Згадані групи товарів займають найбільшу частку в товарній структурі експорту в РФ і дали "плюс" в розмірі близько 619,6 млн доларів.

В експрес-випуску Держстату по зовнішній торгівлі України в січні-серпні 2017 року вказано, що загальний обсяг імпорту з РФ за вказаний період становив 4,2 млрд доларів. Таким чином, протягом серпня імпорт товарів з Росії зріс на 655 мільйонів доларів. Розбивка по товарних групах за вказаний період відсутня.

Негативне сальдо торгівлі з РФ за січень-серпень 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 1,583 млрд доларів. Таким чином, протягом серпня негативне сальдо зовнішньої торгівлі збільшилось на 310 мільйонів доларів.

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Олександр Колесніченко, ЕП