Rothschild виграв тендер "Нафтогазу" на інвестрадника

Італійська компанія Rothschild S.p.A. виграла тендер НАК "Нафтогаз України" на надання інвестиційно-банківських послуг під час відділення діяльності з транспортування газу та залучення партнера до управління газотранспортною системою України.

Про це повідомляє "Інтефакс-Україна" з посиланням на протокол розкриття в системі ProZorro.

Rothschild готовий надати відповідні послуги за 98 млн грн. В аукціоні 12 жовтня також взяла участь французька Lazard Frères, а TNN LTD (Велика Британія) не була допущена до аукціону.

Послуги мають бути надані в період до 31 грудня 2020 року.

Rothschild у своєму листі, зокрема, вказує на наявність у своїй команді фахівців, які брали участь в операціях: Snam та Allianz Capital Partners під час купівлі Gas Connect Austria у OMV за 601 млн євро; продажу 20% у Трансадріатичному газопроводі за 208 млн євро між Statoil та Snam; створенні СП між Osaka Gas та італійським оператором газорозподільних систем Erogasmet.

Крім того, представники Rothschild брали участь у низці операцій M&A за участю Snam для виконання умов Третього Енергопакета з розділення бізнесів.

Раніше в прес-службі НАК зазначали, що інвестрадник має надати оцінку ризиків анбандлінгу та рекомендації щодо зменшення їх негативного впливу, створити умови для успішного відбору кваліфікованого партнера з управління ГТС, допомогти в структуруванні взаємовідносин з основними зацікавленими сторонами (акціонерами оператора ГТС і замовника, кредиторами, органами державної влади).

Підрядник має надати допомогу в підготовці документів, необхідних для процесу відбору кваліфікованого партнера, зокрема підготовці проекту умов і порядку проведення конкурсу та критеріїв вибору, а також підготовці переліку потенційних партнерів. Крім того, перелік його завдань включає визначення основних комерційних умов операції з кваліфікованим партнером, структурування операції, інформаційний та інший необхідний супровід залучення партнера.

Водночас Міністерство енергетики та вугільної промисловості через оголошений НАК тендер на інвестиційно-банківські послуги під час анбандлінгу та залучення партнера до управління ГТС звинуватило компанію в перетягуванні на себе функцій Кабінету Міністрів.

Як повідомлялося, на початку квітня 2017 року "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", Snam (Італія) та Eustream (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння в спільній оцінці можливостей співпраці у використанні та розвитку ГТС України.

У рамках меморандуму компанії здійснять спільну оцінку можливостей використання та посилення ГТС, щоб зробити її більш ефективною, сучасною та конкурентоздатною. Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність і безпеку постачання на газовому ринку і України, і ЄС, що повністю відповідає Стратегії енергетичної безпеки ЄС.

При цьому віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович зазначав, що є й інші компанії, які були б зацікавлені в приєднанні до меморандуму.

На думку голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україна має вийти з конкретною пропозицією щодо залучення європейського партнера до управління своєю газотранспортною системою вже на початку 2018 року.

Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, зокрема до країн Європи - 142,5 млрд куб. м, до Молдови - 3,5 млрд куб. м.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.