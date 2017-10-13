Нацбанк очікує уповільнення інфляції до кінця року

Прискорення інфляції в Україні до 16,4% у річному вимірі було зумовлене нашаруванням одразу трьох чинників, дія яких починає слабшати, тому Нацбанк України очікує уповільнення інфляції.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це нашарування одразу трьох чинників - внутрішня ситуація на тютюновому ринку, погода плюс зростання експорту, - вплинуло на чотири товарні групи. Ми оцінюємо, які чинники враховувати при ухваленні рішення щодо монетарної політики, а на які центральний банк не повинен реагувати", - сказав він.



За його словами, базова інфляція, якою може управляти центробанк, півтора року залишається в межах 6-8%: за підсумками вересня вона становила 7,7%.



"Найбільшим був внесок сирих продуктів харчування і товарів, послуг, ціни на які регулюються адміністративно. Ось це і є проблема для реалізації інфляційного таргетування, про яку ми говорили: в країні з таким низьким рівнем доходів, як в Україні, завжди у споживчому кошику висока частка продуктів харчування, а ціни на них волатильні", - зазначив Сологуб.

За його словами, Нацбанк не драматизує цьогорічну розбіжність між зробленим ним раніше прогнозом інфляції (9,1% на 2017 рік), її цільовим діапазоном (8% + - 2 процентні пункти) й поточним рівнем інфляції.

"З точки зору міжнародного досвіду й нашої економіки невиконання їх (прогнозів) не є чимось дивним, хоча й залишається неприємним... Йдеться не про влучення точно в ціль, а, швидше, про завдання сформувати очікування навколо якогось чинника", - сказав представник центробанку.



Сологуб нагадав, що поступово ситуація з інфляційними очікуваннями в Україні поліпшувалася.

Він наголосив, що розбіжність між прогнозом і реальним значенням - це не привід відмовлятися від інфляційного таргетування.

Раніше повідомлялось, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо інфляції на 2017 рік після того, як місячна інфляція у вересні становила 2%, з початку року 10,2%.