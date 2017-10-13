Всі розділи
Укр / Рус

"Метінвест" Ахметова може піти з ринку ЄС

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 15:35

Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" оцінює можливості поставок гарячекатаного прокату на альтернативні ринки в зв'язку з введенням мит на цю продукцію в Євросоюзі.

Про це повідомляє UAprom.

"Однак вже зараз ми бачимо, що не зможемо замістити весь обсяг європейського ринку, тому не виключаємо скорочення виробництва на наших комбінатах", - відзначили в компанії.

Крім того, в "Метінвесті" розраховують на те, що ЄС прийме пропозицію України, і антидемпінгові мита будуть замінені ціновою угодою, можливість підписання якої передбачається Угодою про Асоціацію.

Нагадаємо, ЄС ввів антидемпінгові мита на імпорт сталі гарячого прокату з України, Росії, Бразилії та Ірану.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Ахметов ЄС
Матеріали за темою
Roshen заплатив трохи більше податків, ніж футбольний клуб Ахметова 13 жовтня 2017, 14:54
Від друга Путіна до "вугільного короля": кому дістанеться Запорізький алюмінієвий 12 жовтня 2017, 10:30
ЄС ввів мита на імпорт прокату "Метінвесту" Ахметова 6 жовтня 2017, 15:32
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті