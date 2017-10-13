"Метінвест" Ахметова може піти з ринку ЄС

Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" оцінює можливості поставок гарячекатаного прокату на альтернативні ринки в зв'язку з введенням мит на цю продукцію в Євросоюзі.

Про це повідомляє UAprom.

"Однак вже зараз ми бачимо, що не зможемо замістити весь обсяг європейського ринку, тому не виключаємо скорочення виробництва на наших комбінатах", - відзначили в компанії.

Крім того, в "Метінвесті" розраховують на те, що ЄС прийме пропозицію України, і антидемпінгові мита будуть замінені ціновою угодою, можливість підписання якої передбачається Угодою про Асоціацію.

Нагадаємо, ЄС ввів антидемпінгові мита на імпорт сталі гарячого прокату з України, Росії, Бразилії та Ірану.