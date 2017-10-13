Roshen заплатив трохи більше податків, ніж футбольний клуб Ахметова
Футбольний клуб "Шахтар" олігарха Ріната Ахметова за перше півріччя 2017 року сплатив до бюджету майже 200 млн гривень податків.
Про це свідчить рейтинг ТОП-100 найбільших платників податків за перше півріччя 2017 року, який є в розпорядженні ЕП.
Згідно з даними, "Шахтар" за вказаний період сплатив до бюджету 199,113 млн гривень й опинився на 97 місті рейтингу.
У кінець рейтингу потрапила й "Кондитерська корпорація "Рошен". Вона опинилася на 90 місті ретингу.
При цьому дані про конкретні суми податків, які були сплачені корпорацією, у рейтингу не наводяться оскільки автори не отримали на це дозволу.
Як відомо, у січні минулого року Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у незалежний "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.
З повною версією рейтингу можна ознайомитися за посиланням.
Економічна правда
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