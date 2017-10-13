Стало відомо, хто сплатив найбільше податків до бюджету

У першому півріччі 2017 року найбільше податків до бюджету заплатила державна компанія "Укргазвидобування".

Про це свідчить рейтинг ТОП-100 найбільших платників податків за перше півріччя 2017 року, який є в розпорядженні ЕП.

Згідно з даними, за вказаний період лідер рейтингу сплатив до бюджету 25,861 млрд гривень.

В трійку лідерів також входять "Нафтогаз України" (11,385 млрд гривень) та ПРАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки" (6,97 млрд гривень).

На четвертому місці опинився тютюновий виробник ПРАТ "Філіп Морріс Україна", який за шість місяців перерахував 5,835 млрд гривень.

Замикає першу п’ятірку компанія "Укрнафта", контрольний пакет акцій якої знаходиться у володінні держави. Вона сплатила 5,686 млрд гривень.

Варто відзначити, що за даними ДФС, підприємства системи ПАТ "Укрнафта" станом на 1 вересня поточного року заборгували державі 15,7 млрд гривень.

На шостому місці опинився державний "Енергоатом", який перерахував 5,646 млрд гривень. Далі йдуть "Укртрансгаз" – 4,824 млрд гривень, "Укрзалізниця" – 4,582 млрд гривень, ПАТ "Джей Ті Інтернешнл" – 4,390 млрд гривень.

Замикає першу десятку державне підприємство "Енергоринок", яке за півроку сплатило до бюджету 3,983 млрд гривень.

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Раніше ЕП оприлюднила ТОП-10 найбільших платників податків за 9 місяців поточного року. При цьому варто відзначити, що у попередньому рейтингу мова йшла про суми податків, які були сплачені Офісу великих платників податків без урахування коштів, перерахованих до місцевих бюджетів.

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Економічна правда