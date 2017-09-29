Порошенко визначився з головою НБУ - ЗМІ

Яків Смолій та Валерія Гонтарева

Президент Петро Порошенко має намір запропонувати Раді призначити головою НБУ першого заступника голови НБУ Якова Смолія.

Про це "Українським Новинам" повідомило кілька джерел в органах державної влади.

"Другий кандидат, що був навіть фаворитом у деяких колах, - голова правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук - не набирає голосів у парламенті, а Смолій - прохідний кандидат", - зазначив один зі співрозмовників.

Джерела очікують, що призначення Смолія відбудеться у жовтні.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

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