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Порошенко визначився з головою НБУ - ЗМІ

П'ятниця, 29 вересня 2017, 16:40
Яків Смолій та Валерія Гонтарева
Яків Смолій та Валерія Гонтарева

Президент Петро Порошенко має намір запропонувати Раді призначити головою НБУ першого заступника голови НБУ Якова Смолія.

Про це "Українським Новинам" повідомило кілька джерел в органах державної влади.

"Другий кандидат, що був навіть фаворитом у деяких колах, - голова правління Райффайзен Банк Аваль Володимир Лавренчук - не набирає голосів у парламенті, а Смолій - прохідний кандидат", - зазначив один зі співрозмовників.

Джерела очікують, що призначення Смолія відбудеться у жовтні.

Як повідомлялося, Гонтарева в зв'язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим обов'язки голови центробанку свого першого заступника Якова Смолія.

За її словами, з 11 травня вона буде перебувати у відпустці і розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням глави держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Нацбанку.

Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

Згідно з Конституцією, главу НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на сім років.

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Порошенко НБУ Гонтарева
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