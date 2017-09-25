НБУ програв суд Коломойському щодо зернового терміналу

Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Нацбанку до "Агротермінал Логістик" та "Приватбанку" по визнанню кредитного договору договором поруки.

Про це свідчить рішення суду від 11 вересня 2017 року.

Свої позовні вимоги НБУ мотивував тим, що укладення кредитного договору від 27.10.2016 року не було направлено на надання кредиту для поповнення оборотних коштів ТОВ "Агротермінал Логістик" і для ведення його господарської діяльності.

На думку НБУ, укладення кредитного договору служило засобом для приховування "Приватбанком" дійсних намірів щодо виконання своїх зобов'язань перед НБУ за укладеними шляхом зміни черговості погашення кредитних договорах.

За версією НБУ, банк і "Агротермінал Логістик" фактично уклали договір доручення на перерахування коштів "Приватбанку" в рахунок погашення заборгованості останнього перед НБУ і приховали його шляхом укладення відповідного кредитного договору між собою.

У свою чергу, суд у своєму рішенні пояснив, що згідно з чинним законодавством, ознакою удаваного правочину є умисне встановлення між сторонами угоди інших правовідносин, ніж ті за якими вони були оформлені.

За висновком суду, "як випливає зі змісту кредитного договору, сторонами були досягнуті всі істотні умови, які зазвичай ставляться до кредитних договорів, а саме - сторонами погоджений розмір і порядок надання грошових коштів (кредиту) позичальникові кредитором, розмір відсотків, термін надання кредиту, а також порядок його повернення".

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Економічна правда