Заборона на авіаперельоти над східною Україною необгрунтована - МІУ

Міністерство інфраструктури вважає необґрунтованою позицію Європейського агентства авіаційної безпеки про необхідність введення обмежень на авіаційний рух у східній частині України.

Про це заявив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, передають "Українські Новини".

"Цього тижня ми надамо всю аргументацію української сторони про те, що ми вважаємо, що цей бюлетень не відповідає дійсності", - заявив він.

Омелян зазначив, що загроза обмеження авіапростору є істотною, оскільки, незважаючи на те, що бюлетень матиме рекомендаційний характер, багато авіакомпаній будуть виконувати його рекомендації.

Нагадаємо, в Державну авіаційну службу України від Європейського агентства авіаційної безпеки надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційний рух у східній частині України.

Зокрема, в ньому визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, до складу якого входять міжнародні аеропорти "Харків", "Дніпропетровськ" і "Запоріжжя".

Раніше повідомлялося, що депутати Харківської міськради звернулися до прем'єр-міністра з проханням не допустити закриття повітряного простору над Харковом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів повітряних суден в кількох аеропортах східного регіону України.