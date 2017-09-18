Косюк вважає, що отримав 809 мільйонів держдотацій справедливо

Власник "Нашої Ряби" Юрій Косюк заявляє, що отримані його компанією державні дотації отримані справедливо не пов’язані із його колишнім місцем роботи у Адміністрації президента.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Дивіться, це не дотації. Це не гроші, які забрали у когось. Це ПДВ, який компанія заплатила в бюджет. Частину того, що ти заплатив, ти маєш право повернути. І якщо заплатив багато, то і отримуєш багато", - заявив він.

У той же час Косюк не відповів прямо на питання, чи вважає він справедливим, що така велика компанія як МХП отримала більшу частину агродотацій.

"А як повинно бути? Нікому не давати? Або написати в законі "дати дотацію всім, крім Косюка"? Так потрібно було прописати закон? А як тоді бути з рівними умовами для бізнесу?", - обурився мільйонер.

За його словами "хто мало платить, той і отримує мало".

"Тому розмови про те, що нам взяли і заплатили гроші Януковича у вигляді дотації - це від лукавого", - підкреслив Косюк.

Він також заявив, що повернення МХП більш 800 млн гривень ПДВ не пов'язане з його роботою в Адміністрації президента України, як заявляв нардеп від Блоку Петра Порошенко Сергій Лещенко.

"Нісенітниця. Абсолютна нісенітниця. Лещенко нехай подивиться уважніше на те, як це було. Від того, що я був там, нічого не змінилося. Динаміка була звичайною. Ріс експорт і збільшувався повернення ПДВ", - сказав бізнесмен.

Він також зазначив, що значну частину ПДВ держава повернула з великих капіталовкладень, які були зроблені в останній проект, - Вінницьку птахофабрику.

"Інвестиції склали близько 1 млрд доларів. І той ПДВ теж повертався", - сказав Косюк.

Нагадаємо, Гройсман пояснив, чому Косюк отримав майже мільярд дотацій.