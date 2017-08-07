Росіяни запустили залізницю в обхід України

Залізниця, яка побудована в Ростовській та Воронезькій області в обхід території України, введена в експлуатацію.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Робочий рух на ділянці Журавка - Міллерово відкрито. Таким чином, можна сказати, що почалася експлуатація цієї двоколійної електрифікованої залізниці, яка будувалася в обхід сусідньої України", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "інтенсифікація руху на гілці буде наростати, відповідні плани реалізуються міністерством транспорту, Російською залізницею, іншими профільними структурами".

Рішення про будівництво залізничного обходу сусідньої держави для поїздів, що прямують з центральних районів країни в південні регіони, було прийнято РФ у 2015 році.

Раніше в понеділок міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що ділянка Журавка - Міллерово забезпечить Росії незалежність від проходження кордону сусідньої України.

Рішення про будівництво залізничного обходу України для поїздів, що прямують з центральних районів країни в південні регіони, було прийнято Росією на початку 2015 року.

Як повідомлялося, 21 вересня 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про будівництво залізниці в обхід Луганській області України на ділянці Журавка - Міллерово.

Глава Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що залізниця в обхід України буде побудована до вересня 2017 року.