Омелян очікує на прихід в Україну трьох лоукостерів у 2018 році

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян чекає, що в наступному році в Україні запрацюють три авіакомпанії - EasyJet, Eurowings і Ryanair.

Про це він розповів під час зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє УНІАН.

"Я дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо вітати в Україні як компанію Ryanair, так і компанії EasyJet, Eurowings. Тому що це не лише дешеві польоти для українців, але й залучення туристів в країну", - розповів міністр інфраструктури.

Він назвав вигаданими втрати для аеропорту "Бориспіль" від приходу авіакомпанії Ryanair.

"Коли говорять про потенційні, а насправді гіперболізовані і вигадані втрати для аеропорту "Бориспіль", то забувають, що кожен турист привозить в бюджет країни 300-1000 доларів", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, у 2018 році німецький лоукостер Eurowings планує почати виконувати польоти з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Німеччини.

Нещодавно компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.

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