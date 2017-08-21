Обладнання для вугільних шахт на Волині купували в ОРДО - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили посадовців, які за корупційним механізмом закупили на тимчасово окупованих територіях обладнання для державної шахти на Волині.

Про це повідомляється на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили, що один із керівників державного підприємства "Дирекція з будівництва об’єктів" вступив у змову із учасниками тендерних торгів на закупівлю обладнання для волинської шахти.

Посадовець сформував конкурсні вимоги безпосередньо під конкретного постачальника, незважаючи на те, що устаткування технічно не відповідало проекту модернізації шахти.

Оперативники СБУ задокументували, що чиновник, який є уродженцем тимчасово окупованих територій, закупив у підприємства з так званої "ДНР" обладнання на майже двадцять п’ять мільйонів гривень.

Для його адаптації під реальні потреби шахти було додатково витрачено шістсот тисяч гривень з державного бюджету.

Співробітники спецслужби також з’ясували, що керівництво заводу-постачальника, який перереєстрований у Дніпропетровській області, надало завідомо неправдиві відомості щодо відсутності податкової заборгованості перед бюджетом, а власником підприємства є громадянин Росії.

Одному з очільників державного підприємства та керівнику конкурсних торгів, у рамках відкритого кримінального провадження, повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Економічна правда