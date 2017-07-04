Гройсман доручив перевірити якість 3G зв'язку
Вівторок, 4 липня 2017, 12:33
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації перевірити якість 3G зв'язку.
Про це прем'єр заявив в ході засідання Кабміну.
"Комісії доручаю провести дослідження параметрів 3G в містах та оприлюднити ці дані", - сказав Гройсман.
При цьому Гройсман зазначив, що сам задоволений якістю зв'язку 3G оператора, яким він користується, однак у інших операторів 3G зв'язок гіршої якості.
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