Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації перевірити якість 3G зв'язку.

Про це прем'єр заявив в ході засідання Кабміну.

"Комісії доручаю провести дослідження параметрів 3G в містах та оприлюднити ці дані", - сказав Гройсман.

При цьому Гройсман зазначив, що сам задоволений якістю зв'язку 3G оператора, яким він користується, однак у інших операторів 3G зв'язок гіршої якості.