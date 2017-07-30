За шість місяців 2017 року в Україні було побудовано 79 нових об'єктів відновлювальної енергетики сумарною потужністю 182,7 МВт.

Згідно з аналітичним звітом експертної групи IB Centre, за вказаний період було зведено 67 нових сонячних електростанцій, передає Ecotown.

Згідно з даними Української Вітроенергетичної Асоціації, потужності вітропарків зросли за звітний період на 20,7 МВт (+4,7% з початку року) - до 458,7 МВт.

Тим часом потужності малих ГЕС та об'єктів електрогенерації на біомасі за І півріччя зросли на 2 МВт – до 120 МВт і до 33 МВт відповідно.

За шість місяців 2017 року інвестиції в проекти ВДЕ перевищили 210 млн євро.

Станом на 1 червня 2017 року загальні потужності відновлювальних джерел електроенергії в Україні, включаючи об'єкти сонячної та вітрової енергетики, малої гідроенергетики та електростанцій на біогазі склали 1461,7 МВт.

За даними IB Centre, до кінця 2017 року українські та зарубіжні девелопери реалізують в Україні понад 70 нових інвестиційних проектів у сфері відновлювальної енергетики загальною встановленою потужністю понад 430 МВт.

Таким чином, за підсумками 2017 року загальні потужності об'єктів відновлювальної енергетики в Україні можуть сягнути рівня 1,9 ГВт, що складатиме понад 4,3% в загальному енергобалансі.