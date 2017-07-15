Провайдерів за російські сайти штрафуватимуть на 1% річного доходу

За необмежений доступ до заборонених російських ресурсів на інтернет-провайдерів будуть накладатися штрафи у розмірі 1% від доходу за минулий календарний рік.

Про це йдеться в законопроекті №6688 "З протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради.

Якщо провайдер після першого штрафу буде помічений за порушенням повторно – штраф збільшиться до 5% прибутку за весь минулий календарний рік.

Також в законопроекті йдеться про те, що провайдери мусять закупити спеціалізоване обладнання для блокування сайтів і контролю трафіку.

Ініціаторами законопроекту виступили Іван Винник, Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновіл, які входять до складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

Раніше повідомлялось, що користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими соцмережами.