Провайдерів за російські сайти штрафуватимуть на 1% річного доходу
За необмежений доступ до заборонених російських ресурсів на інтернет-провайдерів будуть накладатися штрафи у розмірі 1% від доходу за минулий календарний рік.
Про це йдеться в законопроекті №6688 "З протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради.
Якщо провайдер після першого штрафу буде помічений за порушенням повторно – штраф збільшиться до 5% прибутку за весь минулий календарний рік.
Також в законопроекті йдеться про те, що провайдери мусять закупити спеціалізоване обладнання для блокування сайтів і контролю трафіку.
Ініціаторами законопроекту виступили Іван Винник, Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновіл, які входять до складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".
Раніше повідомлялось, що користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими соцмережами.
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