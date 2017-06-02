Угоду з продажу Сбербанку планують закрити за 2 місяці

Угода з продажу 100% акцій української "дочки" російського Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці.

Про це заявив "Інтерфаксу" один з покупців банку Саїд Гуцерієв.

"Ми приблизно очікуємо угоду, якщо все піде в правильному руслі, то в найближчі 2 місяці", - сказав він.

"Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно працюємо з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала", - додав Гуцерієв.

Як повідомлялося, Сбербанк Росії 27 березня оголосив про плани з продажу 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів.

До нього увійдуть латвійський Norvik Banka, який належить бізнесменові Григорію Гусельникову, і білоруська приватна компанія, підконтрольна синові власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїду.

Російський Сбербанк при цьому офіційно заявив про вихід з українського ринку.

НБУ отримав перший пакет документів для погодження придбання 77,5% акцій ПАТ "Сбербанк" (Київ) 10 квітня. Документи подав громадянин Великої Британії та РФ Гуцерієв.

Другий пакет документів, на купівлю 22,5% акцій ПАТ "Сбербанк", замість Norvik Banka 14 квітня подав громадянин Великої Британії та РФ Гусельников.

Сбербанк раніше анонсував, що операцію буде закрито в першому півріччі 2017 року.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром активів (42,873 млрд гривень) він посідав сьоме місце серед 90 банків, що діяли в країні.