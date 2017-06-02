Суд заарештував частки Мартиненка в трьох компаніях

Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро заарештував частки статутного капіталу в трьох компаніях, що належать екс-депутату Миколі Мартиненку.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Liga.net.

23 травня суд ухвалив рішення заарештувати 5% статутного капіталу ТОВ Інтер-Вент, 14% ТОВ Вортекс і 5% ТОВ Техно-Інвест.

Мартиненко заборонено здійснювати будь-які угоди, які можуть призвести до переходу прав на належні йому частки майна в статутних капіталах згаданих компаній.

Як свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб, бізнес-партнерами Мартиненка у компанії Вортекс були екс-співвласник групи WOG Петро Димінський, Ланна Лагур (швидше за все, родичка співвласника WOG Сергія Лагура), Сергій Перелома (перший заступник глави Нафтогазу), Олександр Морозов (екс-глава Ощадбанку), Ольга Пономаренко та покійний Ігор Єремєєв.

Станом на 2010 рік Вортекс володіла нерухомим майном в Вишгородському районі Київської області.

В Техно-Інвесті, де Мартиненко володіє 5%, його партнерами виступають Ігор Керезь (бізнес-партнер Давида Жванії і Мартиненка) і В'ячеслав Циганенко, колишній помічник екс-депутата Жванії.

У компанії Інтер-Вент крім Керезя, партнером Мартиненка є Андрій Щукін, ще один екс-помічник Жванії. Як і Техно-Інвест компанія була акціонером Діамантбанку Мартиненка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заарештував майно Мартиненка.

Як повідомлялося, ввечері 20 квітня Мартиненку вручили повідомлення про підозру.

САП просила суд встановити заставу в розмірі 300 млн гривень, однак 17 народних депутатів і міністрів взяли його на поруки. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Мартиненко затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Народний фронт поширив відео з заявою екс-нардепа, де той звинувачує НАБУ в "фальсифікації справи".

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