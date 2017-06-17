Всі розділи
Укр / Рус

НБУ знизив офіційний курс гривні

Субота, 17 червня 2017, 11:02

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 19 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,02 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,05 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5067 гривні.

Нагадаємо, 16 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26-26,02 гривні за долар.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НБУ гривня
Матеріали за темою
Нацбанк спростив операції з торгівлі банківськими металами 16 червня 2017, 19:47
НБУ зміцнив офіційний курс гривні 15 червня 2017, 20:49
НБУ повинен стимулювати економічне зростання 15 червня 2017, 13:59
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті