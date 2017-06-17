НБУ знизив офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 19 червня на 2 копійки та встановив його на рівні 26,02 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,05 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5067 гривні.

Нагадаємо, 16 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26-26,02 гривні за долар.

Економічна правда