У Пенсійому фонді розказали, хто зможе вийти на пенсію за вислугою років

У разі ухвалення пенсійної реформи в осіб, які на момент набрання чинності відповідного законопроекту матимуть необхідний стаж, право на пенсію за вислугою років не забиратимуть.

Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін на брифінгу, передає "Укрінформ".

"Право на вислугу фіксується на дату набрання чинності законопроекту. Якщо в людини вже буде це право, то вона ним зможе скористатися тоді, коли захоче", - пояснив він.

За його словами, якщо вчитель чи лікар на момент набрання чинності пенсійної реформи матиме необхідний стаж для вислуги, то він зможе скористатися цим право і через, наприклад, 3 або 5 років.

Водночас Машкін нагадав, що особи, які вийшли на пенсію за вислугою років, не мають права обіймати посади, що дозволяють призначати такого виду пенсії.

Як раніше повідомлялося, проект пенсійної реформи передбачає скасування права на пенсію за вислугою років у низки категорій працівників, у тому числі лікарів і вчителів.

Нагадаємо, Мінсоцполітики презентувало нову формулу розрахунку пенсій.

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