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Країни Балтії відключаться від російської енергомережі

Вівторок, 9 травня 2017, 17:15

Країни Балтії підключать свої енергомережі до європейської через Польщу задля зменшення енергетичної залежності від Росії.

Про це повідомив у понеділок, 8 травня, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас передає Deutsche Welle.

"Всі ми четверо погодилися прояснити розподіл обов'язків між чотирма країнами (Естонією, Латвією, Литвою та Польщею) до кінця року", - заявив Ратас

У ході підключення доведеться враховувати також і те, що Калінінградська область синхронізована з російською електромережею через країни Балтії. 

Відключення від російської мережі спочатку планувалося на 2025 рік, але було відкладене через дискусії щодо точки підключення до європейської мережі - у Польщі чи Фінляндії. Врешті-решт, підключення через Польщу було визнане більш доцільним економічно.

Росія ніколи не відключала електроенергію країнам Балтії і не погрожувала це зробити, однак Литва розглядає факт енергетичної залежності від Росії як одну з головних національних небезпек. Країни Балтії є членами ЄС і НАТО з 2004 року.

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енергетика
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