Український стартап Grammarly залучив рекордні 110 мільйонів доларів

Alex Shevchenko, Brad Hoover, Max Lytvyn of Grammarly PHOTO: GRAMMARLY

Grammarly став першим українським стартапом, заснованим в Києві, який залучив понад сотню мільйонів доларів в рамках публічного раунду.

Про це повідомляє AIN.UA, з посиланням на представників стартапу.

Провідним інвестором в рамках раунду став фонд General Catalyst, в раунді також взяли участь IVP і Spark Capital.

Як зазначається, це перша інвестиція в стартап - до цього Grammarly не залучали сторонніх коштів.

"Ми вибрали групу інвесторів, які мають успішний досвід роботи в сфері створення провідних високотехнологічних компаній, а також інтернет-компаній, орієнтованих на кінцевих споживачів. Досвід і ресурси інвесторів сприятимуть прискоренню зростання компанії в найближчому майбутньому ", - говорять в Grammarly.

Нагадаємо, Grammarly - інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту.

Додаток підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним.

Стартап заснували кияни Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер в 2009 році. Перша версія продукту була створена в Києві. На сьогодні команда Grammarly становить понад 100 осіб, а кількість щоденних активних користувачів - 6,9 мільйона.

За даними представників компанії, тільки в квітні поточного року Grammarly запропонував більш ніж 14 млрд удосконалень до текстів. Штаб-квартира Grammarly знаходиться в Сан-Франциско, не так давно компанія відкрила свій третій офіс в Нью-Йорку.