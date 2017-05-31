"Дочка" "Волі" не блокуватиме Вконтакте, Яндекс і mail.ru в Криму

Дочірнє підприємство компанії "Воля" - ТОВ "Телесвіт" - тимчасово заблокувало для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, mail.ru і ВКонтакте.

Про це ЕП повідомили у техпідтримці "Волі".

У компанії відзначили, що зазначені послуги в даний момент заблоковані, але найближчим часом будуть працювати.

На питання про те, чи працює провайдер "Воля" на території окупованого Криму, в техпідтримці відповіли: "Ні. Це представник компанії "Воля" - "ТОВ Телесвіт".

"Доступ дійсно був обмежений, але зараз ведуться роботи з розблокування даних сервісів", - відзначили в "Волі".

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", передбачає заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники.

Санкції також введені проти Яндекс, російських компаній-розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

Більше про санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

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Микола Топалов, ЕП