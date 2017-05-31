Україна повідомила "Газпрому" про арешт його акцій

Антимонопольний комітет України в квітні 2017 року направив до департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України вимогу про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" 171,9 млрд гривень.

Про це йдеться в звіті російського монополіста.

"Газпром" 12 травня отримав через представництво в Києві постанови Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції про відкриття виконавчого провадження на суму 189,125 млрд гривень, у тому числі суму виконавчого збору 17,193 млрд гривень, і накладення арешту на належні компанії акції АТ "Газтранзит".

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.

Раніше "Газтранзит" намагався вивести кошти з України шляхом виплати своїм акціонерам 209,066 мільйона гривень дивідендів.

Інтерфакс-Україна