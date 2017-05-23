Гройсман розповів, коли призначать нового міністра аграрної політики

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що нова кандидатура на посаду Міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міністр аграрної політики Тарас Кутовий повідомив про свій намір залишити посаду і повернутись до роботи в інвестиційній сфері, якою він займався раніше. Що ж, мені шкода, але це його рішення", - написав прем’єр.

"Нова кандидатура на посаду міністра аграрної політики буде запропонована після консультацій з коаліцією, але стратегічна лінія на розвиток вітчизняного аграрного сектору буде однозначно продовжена", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

Економічна правда